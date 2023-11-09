Виктор Вембаньяма о Джереми Сохане: «Мы хорошо ладим, но жаль, что он болеет за «Арсенал»
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о своих отношениях с партнером по команде Джереми Соханом.
«Мы время от времени говорим о футболе. Я болею, разумеется, за ПСЖ. Джереми, наверное, был первым, кто поприветствовал меня в «Сперс» еще до того, как меня выбрали на драфте.
Я играл против него очень давно, так что да, мы давно знаем друг друга. Мы хорошо ладим, но жаль, что он болеет за «Арсенал», – сказал француз.
я не особо слежу за футболом, поэтому последнее светло пятно Валенсии, которое я помню, - это период, когда за них играл Давид Вилья