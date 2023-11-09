Виктор Вембаньяма о Джереми Сохане: «Мы хорошо ладим, но жаль, что он болеет за «Арсенал»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Джереми Сохан Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о своих отношениях с партнером по команде Джереми Соханом.

«Мы время от времени говорим о футболе. Я болею, разумеется, за ПСЖ. Джереми, наверное, был первым, кто поприветствовал меня в «Сперс» еще до того, как меня выбрали на драфте.

Я играл против него очень давно, так что да, мы давно знаем друг друга. Мы хорошо ладим, но жаль, что он болеет за «Арсенал», – сказал француз.

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6 комментариев

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MaxBridge
Ответ За Валенсию с 1999
сколько еврокубков выиграли ПСЖ и Арсенал на пару?
А ты клуб за который болеешь выбираешь по этим критериям?)))) ясно понятно…
+5
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+4
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udasb
Ну наконец-то, хоть что-то о Вембаньяме, а то уже прям ломка началась))
+2
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+2
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Jan Paskel
Ответ MaxBridge
А ты клуб за который болеешь выбираешь по этим критериям?)))) ясно понятно…
странная претензия, судя по нику, он болеет за Валенсию, и уже много лет проводит в муках
+1
0
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Irchy
Ответ Archer_Great
мсьё знает толк в извращениях)) я не особо слежу за футболом, поэтому последнее светло пятно Валенсии, которое я помню, - это период, когда за них играл Давид Вилья
ну он с более хорошей эры смотрит, со времен гаиски мендьеты и пабло аймара.
+1
0
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Archer_Great
Ответ Jan Paskel
странная претензия, судя по нику, он болеет за Валенсию, и уже много лет проводит в муках
мсьё знает толк в извращениях))
я не особо слежу за футболом, поэтому последнее светло пятно Валенсии, которое я помню, - это период, когда за них играл Давид Вилья
0
0
0
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