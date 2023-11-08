Кендрик Нанн может дебютировать за «Панатинаикос» в пятницу

Разыгрывающий «Панатинаикоса» отправится со своей новой командой в Берлин, где в пятницу она встретится с «Альбой» в рамках .

Нанн пока не провел ни одного официального матча за «Пао». Встреча с «Альбой» может стать его дебютом.

Также к команде присоединится , который восстановился после травмы голеностопного сустава. Ходили слухи о возможном уходе разыгрывающего из « », но менеджер игрока их быстро опроверг.