Кендрик Нанн может дебютировать за «Панатинаикос» в пятницу

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Альба Лука Вильдоса Кендрик Нанн Баскетбол

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн отправится со своей новой командой в Берлин, где в пятницу она встретится с «Альбой» в рамках Евролиги.

Нанн пока не провел ни одного официального матча за «Пао». Встреча с «Альбой» может стать его дебютом.

Также к команде присоединится Лука Вильдоса, который восстановился после травмы голеностопного сустава. Ходили слухи о возможном уходе разыгрывающего из «Панатинаикоса», но менеджер игрока их быстро опроверг.

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