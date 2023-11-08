Кендрик Нанн может дебютировать за «Панатинаикос» в пятницу
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн отправится со своей новой командой в Берлин, где в пятницу она встретится с «Альбой» в рамках Евролиги.
Нанн пока не провел ни одного официального матча за «Пао». Встреча с «Альбой» может стать его дебютом.
Также к команде присоединится Лука Вильдоса, который восстановился после травмы голеностопного сустава. Ходили слухи о возможном уходе разыгрывающего из «Панатинаикоса», но менеджер игрока их быстро опроверг.
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