Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Тренто», «Гран-Канария» обыграла «Бурк» и другие результаты

В среду, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли шесть матчей.

Литовский «Литкабелис» дома уступил итальянскому «Тренто», испанская «Гран-Канария» обыграла французский «Бурк».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Ховентуд Испания – 2-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 1-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-4, Гамбург Германия – 0-4.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тюрк Телеком Турция – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тренто Италия – 1-3, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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