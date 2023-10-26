Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Тренто», «Гран-Канария» обыграла «Бурк» и другие результаты

Теги результаты Еврокубок Арис Цедевита-Олимпия Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Шленск Клуж Ульм Тренто Литкабелис Прометей Бурк Баскетбол

В среду, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли шесть матчей.

Литовский «Литкабелис» дома уступил итальянскому «Тренто», испанская «Гран-Канария» обыграла французский «Бурк».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Цедевита Олимпия Словения  –  Прометей Украина 83:90 (26:18, 19:29, 20:25, 18:18)
Дата проведения
25 октября, 19.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча
Цедевита Олимпия
Маткович (18 + 8 подборов), Stewart Jr. (17), Блажич (15), Соу (6), Коббс (0) – старт; Препелич (16 + 11 передач + 7 потерь), Джонс (6 + 9 подборов), Шашков (3), Шчука (2), Глас (0).
Прометей
Кин (12 + 7 передач), Келли (9 + 7 подборов), Одиасе (9), Липовый (8), Агада (6) – старт; Марч (20), Балвин (11 + 14 подборов), Ткаченко (10), Сидоров (3), Бобров (2).

Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1,  Ховентуд Испания – 2-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 1-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-4, Гамбург Германия – 0-4.

Группа B

Литкабелис Литва  –  Тренто Италия 92:93 (17:17, 26:27, 21:27, 28:22)
Дата проведения
25 октября, 19.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча
Литкабелис
Сирвидис (20), Орелик (20), Липкявичюс (13), Малдунас (8 + 8 подборов), Сабецкис (7) – старт; Попович (14), Hadzibegović (6), Varnas (4), Лелевичюс (0), Slavinskas (0).
Тренто
Ellis (13 + 10 передач), Билига (13 + 4 блок-шота), Stephens (12), Hubb (10 + 7 передач), Гражулис (5) – старт; Альвити (13), Конти (10), Удом (8), Кук (7), Форрай (2).

Клуж Румыния  –  Будучность Черногория 89:74 (25:25, 23:18, 20:15, 21:16)
Дата проведения
25 октября, 19.00, «BTarena»
Онлайн матча
Клуж
Стипанович (18), Сили (8), Джонс (7), Мейерис (3 + 6 передач), Гузман (0) – старт; Мокока (16), Ричард (15), Эдди (13 + 7 подборов), Каце (9).
Будучность
Wright IV (21 + 6 потерь), Уильямс (16 + 15 подборов), Макунду (14), Пол (6), Михайлович (2) – старт; Мэги (6), Попович (5), Росс (2), Славкович (2), Илич (0).

Тюрк Телеком Турция  –  Ульм Германия 78:91 (21:16, 12:29, 25:24, 20:22)
Дата проведения
25 октября, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Уоллес (15), Инок (13 + 7 подборов), Адамс (10 + 5 потерь), Улубай (9), Сайбир (4) – старт; Макдаффи (10), Палмер (8), Акьель (6), Ягмур (3), Улусой (0).
Ульм
де Паула (24 + 10 подборов), Матиас (19), Фигероа (13), Уильямс (11 + 8 подборов), Джеллоу (5) – старт; Клепайс (7), Йенсен (5), Херкенхофф (3), Дадье (2), Бретцель (2).

Шленск Польша  –  Арис Греция 63:80 (16:22, 26:21, 10:18, 11:19)
Дата проведения
25 октября, 21.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча
Шленск
Гравет (11), Милетич (10), Кульветис (6 + 9 подборов + 5 потерь), Низел (4), Коленда (3) – старт; Параховский (11), Висневский (6), Zębski (6), Адамчак (4), Bryant Jr. (2), Piśla (0), Голембевский (0).
Арис
Галлинат (23), Харрелл (10 + 7 подборов), де Соуза (8), Саного (6), Толиопулос (1 + 7 передач) – старт; Carr (18), Bankston (7), Бохоридис (3), Кацивелис (2), Слафцакис (2), Филлиос (0), Персидис (0).

Гран-Канария Испания  –  Бурк Франция 84:76 (26:21, 30:20, 13:15, 15:20)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гран-Канария
Альбиси (11), Хэпп (9), Шурна (6), Слотер (5), Бруссино (5) – старт; Лэммерс (17 + 7 подборов), Пело (12), Сальво (11), Бассас (5 + 6 потерь), Кляич (2), Пркачин (1), Ландесберг (0).
Бурк
Морган (13), Ризашер (11), Майк (11), Кокила (9), Бените (2) – старт; Роулэнд (12), Браун (9), Салаш (5), Жюльен (2), Omenaka (2), Курби (0).

Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тюрк Телеком Турция – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тренто Италия – 1-3, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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vaslover
Захватывающий матч вышел в Паневежисе.
За 4:45 до конца 4-й четверти казалось бы Тренто имели комфортные плюс десять, но вовремя для Лиеткабелиса включился Орелик, на своих плечах почти вытянул для литовского клуба этот матч, правда за 3,2 секунды до конца забил только один штрафной из двух, тем не менее Лиеткабелис вышел вперёд 92:91. Но к сожалению для любителей литовского баскетбола итальянскому клубу хватило оставшихся трёх секунд чтобы забить гейм-виннер. Решающий флоутер забил Подданный Его Королевского Величества с соответствующим именем Квинн и фамилией Эллис. На самом деле этот 20-ти летний гард очень продуктивно начал этот сезон, пожалуй является одним из главных открытий этого европейского сезона. Думаю через сезон-другой уже увидим его в Евролиге. Обладает стабильным броском (в том числе и из-за периметра), классным драйвом и что очень важно для PG солидным court vision.
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