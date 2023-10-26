Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Тренто», «Гран-Канария» обыграла «Бурк» и другие результаты
В среду, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка прошли шесть матчей.
Литовский «Литкабелис» дома уступил итальянскому «Тренто», испанская «Гран-Канария» обыграла французский «Бурк».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30, «Dvorana Stožice»
- Цедевита Олимпия
- Маткович (18 + 8 подборов), Stewart Jr. (17), Блажич (15), Соу (6), Коббс (0) – старт; Препелич (16 + 11 передач + 7 потерь), Джонс (6 + 9 подборов), Шашков (3), Шчука (2), Глас (0).
Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Ховентуд Испания – 2-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 1-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-4, Гамбург Германия – 0-4.
Группа B
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «Kalnapilio arena»
- Литкабелис
- Сирвидис (20), Орелик (20), Липкявичюс (13), Малдунас (8 + 8 подборов), Сабецкис (7) – старт; Попович (14), Hadzibegović (6), Varnas (4), Лелевичюс (0), Slavinskas (0).
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «BTarena»
- Клуж
- Стипанович (18), Сили (8), Джонс (7), Мейерис (3 + 6 передач), Гузман (0) – старт; Мокока (16), Ричард (15), Эдди (13 + 7 подборов), Каце (9).
- Дата проведения
- 25 октября, 20.00, «Ankara Arena»
- Тюрк Телеком
- Уоллес (15), Инок (13 + 7 подборов), Адамс (10 + 5 потерь), Улубай (9), Сайбир (4) – старт; Макдаффи (10), Палмер (8), Акьель (6), Ягмур (3), Улусой (0).
- Дата проведения
- 25 октября, 21.00, «Hala Orbita»
- Шленск
- Гравет (11), Милетич (10), Кульветис (6 + 9 подборов + 5 потерь), Низел (4), Коленда (3) – старт; Параховский (11), Висневский (6), Zębski (6), Адамчак (4), Bryant Jr. (2), Piśla (0), Голембевский (0).
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Альбиси (11), Хэпп (9), Шурна (6), Слотер (5), Бруссино (5) – старт; Лэммерс (17 + 7 подборов), Пело (12), Сальво (11), Бассас (5 + 6 потерь), Кляич (2), Пркачин (1), Ландесберг (0).
Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тюрк Телеком Турция – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тренто Италия – 1-3, Шленск Польша – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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За 4:45 до конца 4-й четверти казалось бы Тренто имели комфортные плюс десять, но вовремя для Лиеткабелиса включился Орелик, на своих плечах почти вытянул для литовского клуба этот матч, правда за 3,2 секунды до конца забил только один штрафной из двух, тем не менее Лиеткабелис вышел вперёд 92:91. Но к сожалению для любителей литовского баскетбола итальянскому клубу хватило оставшихся трёх секунд чтобы забить гейм-виннер. Решающий флоутер забил Подданный Его Королевского Величества с соответствующим именем Квинн и фамилией Эллис. На самом деле этот 20-ти летний гард очень продуктивно начал этот сезон, пожалуй является одним из главных открытий этого европейского сезона. Думаю через сезон-другой уже увидим его в Евролиге. Обладает стабильным броском (в том числе и из-за периметра), классным драйвом и что очень важно для PG солидным court vision.