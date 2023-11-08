Мэджик Джонсон рассказал, кто оплачивает счет после совместного ужина с Майклом Джорданом

Теги светская хроника Майкл Джордан Мэджик Джонсон НБА Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал, кто оплачивает счет после совместного ужина с 6-кратным чемпионом лиги Майклом Джорданом.

Джонсон недавно присоединился к Джордану в коротком списке спортсменов, состояние которых достигло отметки в 1 миллиард долларов.

«Теперь мы подбрасываем монету. Но это его монета, там изображено его лицо с обеих сторон», – заявил Джонсон.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КонниЛингус
хорошая шутка)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djoyin
Понятно, Джордан говорит, что если монета упадет так, что сверху будет его лицо, то он платит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий