Мэджик Джонсон рассказал, кто оплачивает счет после совместного ужина с Майклом Джорданом

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон стал гостем шоу Джимми Киммела и рассказал, кто оплачивает счет после совместного ужина с 6-кратным чемпионом лиги .

Джонсон недавно присоединился к Джордану в коротком списке спортсменов, состояние которых достигло отметки в 1 миллиард долларов.

«Теперь мы подбрасываем монету. Но это его монета, там изображено его лицо с обеих сторон», – заявил Джонсон.