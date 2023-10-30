Мэджик Джонсон стал 4-м спортсменом, состояние которого достигло отметки 1 миллиард долларов

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА бизнес Тайгер Вудс Лос-Анджелес жен Баскетбол

Согласно данным Forbes, Мэджик Джонсон официально является миллиардером. Легендарный разыгрывающий «Лейкерс» стал четвертым спортсменом после Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Тайгера Вудса, который достиг этого показателя.

Издание оценивает состояние Джонсона в 1,2 миллиарда долларов. После выбора под первым номером на драфте НБА в 1979 году Джонсон в итоге стал одним из лучших баскетболистов в истории лиги.

При этом большую часть своего состояния Джонсон сделал уже после того, как завершил карьеру. За годы в НБА Мэджик получил 40 миллионов долларов, а остальное заработал благодаря бизнес-деятельности.

Джонсон владеет долями в трех командах из Лос-Анджелеса, включая «Спаркс» из WNBA, «Доджерс» из MLB и LAFC из MLS. Ранее в этом году он также инвестировал в клуб НФЛ. Неспортивные инвестиции Джонсона включают Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness и компанию по страхованию жизни EquiTrust.

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2 комментария

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<~Inter~>
Мэджик с умом инвестировал деньги и как оказалось у него очень хорошие консультанты
+7
0
+7
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Superkenguroo
Спортсмен, заработавший своё состояние не в спорте.
+2
0
+2
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