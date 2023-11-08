У Мэйсона Пламли растяжение внутренней боковой связки колена

Центровому «Клипперс» диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Игрок вернется в Лос-Анджелес на этой неделе для дальнейшего обследования.

Пламли травмировался в третьей четверти матча против « » (97:111). Форвард «Никс» врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч, после чего сотрудники «Клипперс» унесли центрового с площадки на руках.

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