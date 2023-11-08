У Мэйсона Пламли растяжение внутренней боковой связки колена
Центровому «Клипперс» Мэйсону Пламли диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Игрок вернется в Лос-Анджелес на этой неделе для дальнейшего обследования.
Пламли травмировался в третьей четверти матча против «Нью-Йорка» (97:111). Форвард «Никс» Джулиус Рэндл врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч, после чего сотрудники «Клипперс» унесли центрового с площадки на руках.
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