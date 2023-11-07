Айзейя Томас: «Не знал о конфликте с Майклом Джорданом, пока не вышел «Последний танец»

Легенда «Детройта» во время саммита ForbesBLK в Атланте признался, что не подозревал о конфликте с Майклом Джорданом до сериала «Последний танец».

«Если вы смотрели сериал, вы видели, что на интервью я был одет в костюм-тройку. Мы давали интервью прямо через дорогу на телеканале NBA TV. Джордан и его продюсер сами позвонили мне и сказали: «Мы хотим, чтобы ты поучаствовал в документальном фильме». Майкл восхищался тобой, и так далее, и тому подобное. Без тебя он не сможет рассказать эту историю.

Круто. Итак, я сел и дал интервью. Почему я согласился это сделать? Мой племянник жил с Майклом Джорданом 5 лет, когда впервые приехал в Чикаго. Моя семья присматривала за ним. Мы все тусовались вместе. Об этом конфликте, который предположительно у нас был или есть, я не знал до «Последнего танца», – рассказал Томас.

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