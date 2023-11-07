Роберт Уильямс, возможно, пропустит остаток сезона

Центровой « » может пропустить оставшуюся часть сезона. В матче с «Мемфисом» игрок получил травму коленной чашечки правой ноги.

Как информирует The Athletic, сейчас Уильямс и его врачи выбирают между операцией по восстановлению связок и сухожилий и процедурой чистки сустава, после которой он сможет вернуться в строй через три месяца.

В этом сезоне Уильямс провел 6 матчей, в среднем набирая 6,8 очка, 6,3 подбора и 1,2 блока за 19,8 минуты.

Уильямс стал игроком «Блейзерс» осенью после обмена из «Бостона» с участием Дрю Холидэя. В бытность игроком «Селтикс» Уильямс за пять сезонов лишь дважды провел больше 50 матчей в регулярке.