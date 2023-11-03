Скут Хендерсон пропустит матч против «Мемфиса» из-за растяжения связок голеностопа

Теги травмы Мемфис Портленд НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон пропустит матч против «Мемфиса», говорится в официальном протоколе.

У третьего номера драфта-2023 растяжение связок голеностопа правой ноги.

У «Блэйзерс» впереди две домашние встречи с «Гриззлис» – сегодня и послезавтра.

В пяти матчах регулярки Хендерсон набирал в среднем 8,8 очка и 4,6 передачи при 34,6% реализации с игры и 9,5% из-за дуги (2 из 21).

«Мемфис» является единственной командой в НБА, еще не побеждавшей в сезоне-2023/24 (0-5).

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1 комментарий

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rabindradat
у гризликов теперь ещё больше шансов зайти на 0:6
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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