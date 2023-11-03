Скут Хендерсон пропустит матч против «Мемфиса» из-за растяжения связок голеностопа

Разыгрывающий « » пропустит матч против « », говорится в официальном протоколе.

У третьего номера драфта-2023 растяжение связок голеностопа правой ноги.

У «Блэйзерс» впереди две домашние встречи с «Гриззлис» – сегодня и послезавтра.

В пяти матчах регулярки Хендерсон набирал в среднем 8,8 очка и 4,6 передачи при 34,6% реализации с игры и 9,5% из-за дуги (2 из 21).

«Мемфис» является единственной командой в , еще не побеждавшей в сезоне-2023/24 (0-5).

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