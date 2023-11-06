Грегг Попович о Сохане на позиции разыгрывающего: «Он не станет Крисом Полом за 6 матчей»

Главный тренер « » объяснил, почему не обеспокоен прогрессом тяжелого форварда , который в новом сезоне взял на себя обязанности разыгрывающего.

«Ну, прошло 5 или 6 матчей. Он не станет за 6 матчей. Джереми многому учится, и ему нравится процесс. Каждая игра – это обучение для него: играть в атаке против такой обороны – это тяжело. Надеюсь, со временем мы будем справляться с этим лучше», – сказал Попович на пресс-конференции после поражения от «Торонто» (116:123).

Сохан в шести матчах сезона-2023/24 набирает в среднем 8,8 очка, 5,5 подбора и 5,2 передачи, реализуя 40,4% с игры.

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