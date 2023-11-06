Стив Керр намерен покинуть пост главного тренера сборной США после Олимпийских игр в Париже

Теги Голден Стэйт сборная США НБА Стив Керр Майк Кшишевски Джерри Коланджело Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» и сборной США Стив Керр в разговоре с журналистом Джо Вардоном из The Athletic заявил, что Олимпиада в Париже станет для него последним турниром во главе национальной команды.

«Для меня это два года, это цикл. Поп [Грегг Попович] тренировал на чемпионате мира и Олимпиаде, теперь моя очередь передавать эстафету. Думаю, так и должно быть.

Честно говоря, это тоже большая ответственность. Раньше все было по-другому, когда тренер К [Майк Кшишевски] и Джерри [Коланджело] действительно создавали эту культуру и систему, которой парни должны были посвятить несколько лет. Вполне логично, что тренер К тогда остался. Но в текущем нашем состоянии – один цикл и двигаемся дальше», – сказал Керр.

На минувшем чемпионате мира-2023 сборная США заняла четвертое место, уступив Германии в полуфинале и Канаде в матче за бронзу.

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4 комментария

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Ужратый Гусениц
Ответ Фёдор Костяшкин
Карпин бы не понял, зачем бросать непыльную работу, за которую еще и платят дополнительно
ну ничего себе непыльная, сперва его всякие эксперты и блогеры смешали с кое чем за выбор состава( хотя и не он набирал), а потом еще и после провала на ЧМ еще раз.
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VKing24
"Честно говоря, это тоже большая ответственность."

Тоже? К ЧМ очень не ответственно подошли
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Maturmalai
За прошедший ЧМ его надо пинком под зад прямо сейчас.
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