Лука Вильдоса пропустит матч против «Олимпиакоса»
«Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» без защитника Луки Вильдоса, объявила организация.
Разыгрывающий испытывает дискомфорт в голеностопе правой ноги.
В трех матчах чемпионата Греции защитник набирает в среднем 7,7 очка, 2,3 передачи и 2 подбора.
В Евролиге его показатели составили 8,2 очка и 3 передачи.
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