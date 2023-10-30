Лука Вильдоса пропустит матч против «Олимпиакоса»

« » встретится с « » без защитника , объявила организация.

Разыгрывающий испытывает дискомфорт в голеностопе правой ноги.

В трех матчах чемпионата Греции защитник набирает в среднем 7,7 очка, 2,3 передачи и 2 подбора.

В Евролиге его показатели составили 8,2 очка и 3 передачи.

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