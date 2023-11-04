Адриатическая лига. «Цибона» – «Морнар Бар», «Цедевита-Олимпия» примет «Борац»

Теги результаты Цибона Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Борац Чачак Морнар Бар Баскетбол

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватская «Цибона» встретится с черногорским клубом «Морнар Бар», словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербский «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Морнар Бар
Дата проведения
4 ноября, 16.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия – Борац Чачак
Дата проведения
4 ноября, 21.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Партизан Сербия – 4-1,  Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 4-2, Задар Хорватия – 3-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-3, Мега Сербия – 2-3,  ФМП Сербия – 2-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 1-4, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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