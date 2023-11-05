Журналист The New York Post: «Может, болельщикам «Никс» пора начать поддерживать Рэндла и скандировать его имя?»

Журналист The New York Post Майк Ваккаро считает, что болельщикам « » стоит изменить подход в том, как они относятся к выступлениям своих игроков.

«Может быть, болельщикам «Никс» пора начать скандировать «Джу-лиус Рэн-дл!»? В понедельник вечером, когда «Никс» будут принимать «Клипперс»? Все началось плохо в день открытия, когда «Гарден» оказал более теплый прием Эвану Фурнье, чем , и тот факт, что в этом сезоне он пока что стреляет вхолостую, тоже не помог.

В прошлом сезоне в Кливленде, когда «Никс» доводили до победы серию с «Кавальерс», и в конце последней четверти болельщики в «Rocket Mortgage FieldHouse» горячо аплодировали, мне показалось это несколько обескураживающим. Даже откровенно оскорбительным, когда публика в Оклахома-Сити аплодировала «Тандер» стоя, причем долго, после того, как за несколько минут до конца игры на вылет были удалены стартовые игроки», – пишет Ваккаро.

Рэндл в этом сезоне набирает в среднем 13,7 очка, 10,5 подбора и 5,2 передачи. За 34,7 минуты на площадке он реализует 27,1% с игры и 22,5% из-за дуги.

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