Кендрик Перкинс: «Джулиус Рэндл передерживает мяч»

Теги Кендрик Перкинс Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс резко высказался в адрес тяжелого форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла.

«Во-первых, как насчет того, чтобы попытаться отдавать мяч друг другу? Это первое. «Никс» играют в слишком индивидуальный баскетбол, прежде всего Джулиус Рэндл.

Не только болельщики «Никс» должны быть разочарованы тем, как он играет. Будь я в его команде, я тоже был бы расстроен.

Не может быть, чтобы они разбирали свои матчи и не замечали, что он передерживает мяч. Он не должен быть эгоистом. Он должен отдавать мяч, доверять партнерами по команде и просто играть в командный баскетбол», – заявил Перкинс.

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4 комментария

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bear7904
Кедрик Перкинс не придерживает язык.
На любую тему есть мнение
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gangstarr
Ответ bear7904
Кедрик Перкинс не придерживает язык. На любую тему есть мнение
Так это его буквально его работа
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bear7904
Ответ gangstarr
Так это его буквально его работа
В прошлом году говорил , что Лейкерс выиграют запад, сто процентов.
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kasper56
Ответ bear7904
В прошлом году говорил , что Лейкерс выиграют запад, сто процентов.
но тут он прав
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