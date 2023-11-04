Кендрик Перкинс: «Джулиус Рэндл передерживает мяч»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс резко высказался в адрес тяжелого форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла.
«Во-первых, как насчет того, чтобы попытаться отдавать мяч друг другу? Это первое. «Никс» играют в слишком индивидуальный баскетбол, прежде всего Джулиус Рэндл.
Не только болельщики «Никс» должны быть разочарованы тем, как он играет. Будь я в его команде, я тоже был бы расстроен.
Не может быть, чтобы они разбирали свои матчи и не замечали, что он передерживает мяч. Он не должен быть эгоистом. Он должен отдавать мяч, доверять партнерами по команде и просто играть в командный баскетбол», – заявил Перкинс.
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