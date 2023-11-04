Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Дарушафака», «Бешикташ» против «Манисы»
В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Бахчешехир» сыграет с «Дарушафакой», «Бешикташ» примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 4 ноября, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 4-1, Петким Спор – 4-1, Фенербахче – 4-1, Маниса – 4-1, Дарушафака – 3-2, Бешикташ – 3-2, Галатасарай – 3-2, Бурсаспор – 3-2, Тюрк Телеком – 2-3, Тофаш – 2-3, Каршияка – 2-3, Бююкчекмедже – 2-3, Бахчешехир – 2-3, Самсунспор – 1-4, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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