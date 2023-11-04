Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Дарушафака», «Бешикташ» против «Манисы»

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Бахчешехир» сыграет с «Дарушафакой», « » примет «Манису».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бодрумспор – Бююкчекмедже Дата проведения 4 ноября, 13.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 4-1, Петким Спор – 4-1, Фенербахче – 4-1, Маниса – 4-1, – 3-2, Бешикташ – 3-2, Галатасарай – 3-2, Бурсаспор – 3-2, Тюрк Телеком – 2-3, Тофаш – 2-3, Каршияка – 2-3, – 2-3, – 2-3, Самсунспор – 1-4, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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