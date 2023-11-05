Дарвин Хэм после поражения от «Орландо»: «Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч. Нет такой схемы»

Теги Лейкерс Орландо НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отметил посредственную игру на подборе на своем щите как одну из причин гостевого поражения от «Орландо» (101:120).

«Сегодня просто ничего не получалось», – заявил Хэм.

Хэм назвал эту встречу «огромным, огромным шагом назад» для «Лейкерс», особенно в области игры на отскоке мяча в обороне. «Мэджик» собрали 19 подборов в нападении.

«Нельзя построить схему, как играть на подборе. Нужно просто вырывать этот чертов мяч, это элементарно.

Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

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5 комментариев

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Fronda
У Орландо по сути впервые на большие минуты в сезоне вышли Битадзде и Блэк (6-й номер драфта). Хорошее подтверждение того факта, что по сезону свежесть игроков иногда важнее их класса. В итоге у Мэджик бросали те, кому положено бросать, а бегали, кому положено бегать. Интересно, что даже несмотря на общие -19, у Леброна за 35 минут на паркете +12. Просто у Орландо очень глубокий состав, как и положено команде без максималок. На длинной дистанции с такими клубами будет сложно, особенно у них дома. И тем более особенно, если они включают скорость, как сделали Мэджик. У Новичка Блэка +32 (лучший в команде). Интересный дебют парня в старте. Флоридская пресса в восторге и от проспекта, и от результата Орландо в начале сезоне.
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Daishi
>Нельзя построить схему, как играть на подборе.

Профессор подборных наук Родман: "А сейчас я вам покажу, откуда..." :)
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TurboMen
ДиЛо неприкасаемый какой-то, 1 из 10 по трёхам, и сам не забивает и партнёров не заигрывает.
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кандид
Это аналог футбольного "Нельзя научить игрока забивать в ворота с трех метров".
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Archer_Great
Ответ Daishi
>Нельзя построить схему, как играть на подборе. Профессор подборных наук Родман: "А сейчас я вам покажу, откуда..." :)
Ага, по классике "Нужен простой советский..." Белов))
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