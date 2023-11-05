Дарвин Хэм после поражения от «Орландо»: «Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч. Нет такой схемы»

Главный тренер « » отметил посредственную игру на подборе на своем щите как одну из причин гостевого поражения от « » (101:120).

«Сегодня просто ничего не получалось», – заявил Хэм.

Хэм назвал эту встречу «огромным, огромным шагом назад» для «Лейкерс», особенно в области игры на отскоке мяча в обороне. «Мэджик» собрали 19 подборов в нападении.

«Нельзя построить схему, как играть на подборе. Нужно просто вырывать этот чертов мяч, это элементарно.

Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

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