Дарвин Хэм после поражения от «Орландо»: «Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч. Нет такой схемы»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отметил посредственную игру на подборе на своем щите как одну из причин гостевого поражения от «Орландо» (101:120).
«Сегодня просто ничего не получалось», – заявил Хэм.
Хэм назвал эту встречу «огромным, огромным шагом назад» для «Лейкерс», особенно в области игры на отскоке мяча в обороне. «Мэджик» собрали 19 подборов в нападении.
«Нельзя построить схему, как играть на подборе. Нужно просто вырывать этот чертов мяч, это элементарно.
Я не могу нарисовать им, как нужно подбирать мяч», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.
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