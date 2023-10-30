Дарвин Хэм: «Надо поработать над тем, какие замены я провожу. Сейчас это главное»

Главный тренер «Лейкерс» признался, что ему предстоит провести анализ ошибок, допущенных при ротации игроков на паркете.

«Надо поработать над тем, какие замены я провожу. Начинаю с ротации игроков. Сейчас это главное, о чем я думаю», – сказал Хэм после поражения от « » (127:132 ОТ).

Джеймс, Расселл, Принс и Дэвис провели более 39 минут на площадке. Ривз и Винсент сыграли по 28 и 32 минуты, Кристиан Вуд и Руи Хатимура добавили 14 и 17 минут со скамейки соответственно.

Сообщалось, что « » не хотят перегружать Леброна Джеймса в регулярке.

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