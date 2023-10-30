Дарвин Хэм: «Надо поработать над тем, какие замены я провожу. Сейчас это главное»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что ему предстоит провести анализ ошибок, допущенных при ротации игроков на паркете.

«Надо поработать над тем, какие замены я провожу. Начинаю с ротации игроков. Сейчас это главное, о чем я думаю», – сказал Хэм после поражения от «Сакраменто» (127:132 ОТ).

Джеймс, Расселл, Принс и Дэвис провели более 39 минут на площадке. Ривз и Винсент сыграли по 28 и 32 минуты, Кристиан Вуд и Руи Хатимура добавили 14 и 17 минут со скамейки соответственно.

Сообщалось, что «Лейкерс» не хотят перегружать Леброна Джеймса в регулярке.

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