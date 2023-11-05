Хилд смазал штрафной на равенство, Халибертон потерял мяч в последнем владении – «Индиана» проиграла «Шарлотт»

« » на своем паркете уступила « » – 124:125.

Атакующий защитник при «-3» за 29 секунд до конца имел возможность сравнять счет попаданием из-под кольца с фолом, но смазал штрафной бросок. В ответной атаке «Хорнетс» Хилд перехватил мяч у Пи Джей Вашингтона и сохранил его для «Пэйсерс».

Разыгрывающий Тайриз Халибертон допустил потерю в последнем владении, « » проиграла третий из четырех последних матчей.

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