Майлз Тернер накрыл Эвана Мобли на последних секундах матча, «Индиана» победила «Кливленд»
Центовой «Индианы» Майлз Тернер помог команде победить «Кливленд» (121:116) в первой игре внутрисезонного турнира НБА.
Тернер накрыл Эвана Мобли за 12,1 секунды до завершения встречи при счете 117:114, что помогло «Пэйсерс» сохранить лидерство.
На счету Майлза 27 очков, 9 подборов и 2 блок-шота при 4 из 5 из-за дуги.
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