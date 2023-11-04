Майлз Тернер накрыл Эвана Мобли на последних секундах матча, «Индиана» победила «Кливленд»

Теги Кливленд Индиана НБА Баскетбол - видео Майлз Тернер Эван Мобли Баскетбол

Центовой «Индианы» Майлз Тернер помог команде победить «Кливленд» (121:116) в первой игре внутрисезонного турнира НБА.

Тернер накрыл Эвана Мобли за 12,1 секунды до завершения встречи при счете 117:114, что помогло «Пэйсерс» сохранить лидерство.

На счету Майлза 27 очков, 9 подборов и 2 блок-шота при 4 из 5 из-за дуги.

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