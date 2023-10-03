Девин Васселл продлил контракт с «Сан-Антонио» на 5 лет и 146 млн долларов

Теги Сан-Антонио НБА Девин Васселл Баскетбол

«Сан-Антонио» и атакующий защитник Девин Васселл (23 года, 196 см) договорились о продлении контракта на 5 лет и 146 миллионов долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В январе Васселл, выбранный под 11-м номером драфта-2020, перенес артроскопическую операцию на колене левой ноги. Он вернулся на паркет уже в марте, но сыграл лишь в 9 из оставшихся 20 матчей сезона.

По данным Second Spectrum, Васселл вошел в Топ-15 по проценту попадания трехочковых кэтч-н-шут бросков среди 170 игроков, совершивших не менее 150 дальних попыток с получения.

Показатели защитника в сезоне-2022/23 составили 18,5 очка, 3,9 подбора и 3,6 передачи при 43,9% реализации с игры и 38,7% из-за дуги.

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9 комментариев

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Pavel Gurin
Я надеюсь , Дед понимает что с этим типом делать , иначе САС в полном очке 🙃
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Лужин
Трехлетнего контракта было бы достаточно, вряд ли на рынке за него всерьез боролся бы кто. А так последние пару лет наложатся на взрослый контракт Сохана и Вембаньямы, тогда переплата будет уже ощутимо ограничивать команду.
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Канат Майданов
Правильно что продлили, пока Вемба будет развиваться, деньги в платежке никому не мешают, лучше молодым давать шанс. Когда Вемба вырастет до звезды, эта сумма не будет уже грузом с ожидаемым повышением потолка зарплвт.
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<~Inter~>
до сих пор тяжело воспринимать такой рост контрактов в НБА. Вроде качественный ролевик и такие деньги ему дают, но в то же время если лига продолжает расти хорошими темпами и такие цифры в контрактах скоро станут нормой
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Андрей Калашников
Ответ Лужин
Трехлетнего контракта было бы достаточно, вряд ли на рынке за него всерьез боролся бы кто. А так последние пару лет наложатся на взрослый контракт Сохана и Вембаньямы, тогда переплата будет уже ощутимо ограничивать команду.
от парня ждем выход на звездный уровень
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Дэннис Молинарев
Ну хоть один нормальный ход в межсезонье от Сперз
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depressive_monk
Интересно, Ривз будет кусать все свои конечности, когда увидит эти цифры? Мог такие же деньги от Сперз спокойно получить.
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<~Inter~>
Ответ Лужин
Трехлетнего контракта было бы достаточно, вряд ли на рынке за него всерьез боролся бы кто. А так последние пару лет наложатся на взрослый контракт Сохана и Вембаньямы, тогда переплата будет уже ощутимо ограничивать команду.
ну все ждут в 2025 году подписания рекордного телеконтракта от НБА и уже тогда подобная зарплата не будет проблемой
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