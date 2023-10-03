Девин Васселл продлил контракт с «Сан-Антонио» на 5 лет и 146 млн долларов

« » и атакующий защитник (23 года, 196 см) договорились о продлении контракта на 5 лет и 146 миллионов долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В январе Васселл, выбранный под 11-м номером драфта-2020, перенес артроскопическую операцию на колене левой ноги. Он вернулся на паркет уже в марте, но сыграл лишь в 9 из оставшихся 20 матчей сезона.

По данным Second Spectrum, Васселл вошел в Топ-15 по проценту попадания трехочковых кэтч-н-шут бросков среди 170 игроков, совершивших не менее 150 дальних попыток с получения.

Показатели защитника в сезоне-2022/23 составили 18,5 очка, 3,9 подбора и 3,6 передачи при 43,9% реализации с игры и 38,7% из-за дуги.

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