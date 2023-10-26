Алексей Швед с семьей прибыл в Китай

Теги Алексей Швед Баскетбол - фото чемпионат Китая Баскетбол

Российский защитник Алексей Швед с семьей прибыл в Китай.

Ранее агент баскетболиста Обрад Фимич сообщил, что Швед подписал контракт с китайским клубом «Шаньси Лунгс».

В сезоне-23/24 новая команда Шведа провела один матч, уступив «Гуандун Саузерн» (118:98).

Помимо Шведа в команде есть еще два легионера – американцы Айзея Тэйлор (экс-разыгрывающий «Атланты» и «Анадол Эфеса») и Джастин Пэттон (бывший центровой «Оклахомы» и «Филадельфии»).

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

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12 комментариев

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Abdulla
«Клуб гордится тобой плюс второй миска рис, клуб выдать кошка жена и нефритовый стержень», говорится в обращении на сайте «Шаньси Лунгс».
+37
-8
+29
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Остап Бендер
Теперь в Китае есть шведская семья!
+22
-1
+21
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КристапсПорзингис
Ответ leon01
Русский Карри)
Вообще то Айверсон))
+20
-1
+19
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ЮАГ
Так и не смогли защитить Шведа в России от бандитов.(
+6
0
+6
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leon01
Русский Карри)
+4
0
+4
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ральф шумахер
Ответ ЮАГ
Так и не смогли защитить Шведа в России от бандитов.(
кстати, забавно, что тему полностью спустили на тормозах. бандосам, похоже, даже из Москвы не пришлось уезжать, этим.
+4
0
+4
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Yusif Huseyinov
«Анадол Эфеса» 🤦🏻‍♂️
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Сергей Орлов
Ответ Abdulla
«Клуб гордится тобой плюс второй миска рис, клуб выдать кошка жена и нефритовый стержень», говорится в обращении на сайте «Шаньси Лунгс».
🤣
+2
-2
0
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