Российский защитник Алексей Швед с семьей прибыл в Китай.

Ранее агент баскетболиста Обрад Фимич сообщил, что Швед подписал контракт с китайским клубом «Шаньси Лунгс».

В сезоне-23/24 новая команда Шведа провела один матч, уступив «Гуандун Саузерн» (118:98).

Помимо Шведа в команде есть еще два легионера – американцы Айзея Тэйлор (экс-разыгрывающий «Атланты» и «Анадол Эфеса») и Джастин Пэттон (бывший центровой «Оклахомы» и «Филадельфии»).

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?