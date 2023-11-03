Тайриз Халибертон: «Самым большим стимулом во внутрисезонном турнире было бы прямое попадание в плей-офф. Но тогда победитель перестанет играть в регулярке»

Разыгрывающий «Индианы» считает, что денежный приз не является достаточной мотивацией для игроков во внутрисезонном турнире.

«Я думаю, что самым большим стимулом для всех было бы автоматическое попадание в плей-офф. Если бы шла борьба за место в плей-офф, думаю, все отнеслись бы к этому очень, очень серьезно, верно? Команды постарше по-другому бы смотрели на это. Но тогда... что тогда будет делать победившая команда?

Не знаю, как это можно провернуть. Тогда они скажут: «Мы не играем по-настоящему. Получили восьмой посев, нам все равно». Это был бы единственный плохой эффект.

Но мне нравится, что они экспериментируют. Кто знает, как это будет выглядеть через пять лет?» – сказал Халибертон.

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