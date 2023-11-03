Тайриз Халибертон: «Самым большим стимулом во внутрисезонном турнире было бы прямое попадание в плей-офф. Но тогда победитель перестанет играть в регулярке»

Теги Индиана НБА Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон считает, что денежный приз не является достаточной мотивацией для игроков во внутрисезонном турнире.

«Я думаю, что самым большим стимулом для всех было бы автоматическое попадание в плей-офф. Если бы шла борьба за место в плей-офф, думаю, все отнеслись бы к этому очень, очень серьезно, верно? Команды постарше по-другому бы смотрели на это. Но тогда... что тогда будет делать победившая команда?

Не знаю, как это можно провернуть. Тогда они скажут: «Мы не играем по-настоящему. Получили восьмой посев, нам все равно». Это был бы единственный плохой эффект.

Но мне нравится, что они экспериментируют. Кто знает, как это будет выглядеть через пять лет?» – сказал Халибертон.

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1 комментарий

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Александр Крет
Очевидную вещь сказал, но по факту
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