Вембаньяма стал 1-м игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти матчах набрал в сумме 100 очков и 10 блок-шотов

Теги Шакил О′Нил Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал первым игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти матчах карьеры в лиге набрал в сумме как минимум 100 очков и 10 блок-шотов.

В 1992 году подобное удалось легендарному центровому Шакилу О’Нилу.

На счету 19-летнего француза 103 очка и 11 блок-шотов.

В четверг в победной игре с «Санз» первый номер драфта-2023 набрал рекордные для себя 38 очков.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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5 комментариев

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Aktan
Большое начало легендарного пути
+5
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+5
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kacnep
Иронично, что именно Шак был предыдущим
+3
0
+3
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vzi
Ответ Самый адовый Крикун
У Шака 129+17, так себе сравнение.
Нормальное сравнение.
Кроме Вембы никто 100//10 не пробивал.
+3
0
+3
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Самый адовый Крикун
У Шака 129+17, так себе сравнение.
+1
-1
0
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GLW
Ответ Самый адовый Крикун
У Шака 129+17, так себе сравнение.
надо ещё 3 добавить и сравнить
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