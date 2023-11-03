Бигмен « » стал первым игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти матчах карьеры в лиге набрал в сумме как минимум 100 очков и 10 блок-шотов.

В 1992 году подобное удалось легендарному центровому Шакилу О’ .

На счету 19-летнего француза 103 очка и 11 блок-шотов.

В четверг в победной игре с «Санз» первый номер драфта-2023 набрал рекордные для себя 38 очков.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее