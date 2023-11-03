Вембаньяма стал 1-м игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти матчах набрал в сумме 100 очков и 10 блок-шотов
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал первым игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти матчах карьеры в лиге набрал в сумме как минимум 100 очков и 10 блок-шотов.
В 1992 году подобное удалось легендарному центровому Шакилу О’Нилу.
На счету 19-летнего француза 103 очка и 11 блок-шотов.
В четверг в победной игре с «Санз» первый номер драфта-2023 набрал рекордные для себя 38 очков.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
Кроме Вембы никто 100//10 не пробивал.