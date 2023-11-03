Гилберт Аренас объяснил, почему Уэстбрук не заиграл рядом с Леброном: «Они выступают на одной и той же позиции»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Расселл Уэстбрук Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему Расселл Уэстбрук так и не заиграл рядом с Леброном Джеймсом, когда выступал в составе «Лейкерс».

«Они выступают на одной и той же позиции.

Расс – не атакующий защитник, который нацелен на бросок, то же самое с Леброном. Им приходилось выяснять, кто возьмет мяч и пойдет в проход, кто будет пасовать. Гораздо лучше этой команде подошел бы игрок, который может атаковать из статики или после пик-н-ролла. Проблема была в том, что оба этих игрока делали на площадке одно то же самое», – заявил Аренас. 

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6 комментариев

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TurboMen
Проблема не в том что они делали одно и тоже, а в том что они это делали на разном уровне.
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OlegTs
При всём моём уважении к Рассу, я не понимаю как можно сравнивать этих игроков. Леброн был и остаётся лидером любой команды за которую выступал (да, и Майами тоже), а Расс бесспорный лидер и даже, я бы сказал, уже легенда только Оклахомы. И в Хьюстоне и в Вашике он был одним из, это были не его команды, тогда как любая команда в которой играет Леброн это команда Леброна и зачем он позвал Расса к себе, отдав при этом половину чемпионской команды, тайна покрытая мраком. А по позициям на поляне Аренас не прав: на сколько Джеймс универсален, на столько же Расс ограничен. имхо
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TurboMen
Ответ OlegTs
При всём моём уважении к Рассу, я не понимаю как можно сравнивать этих игроков. Леброн был и остаётся лидером любой команды за которую выступал (да, и Майами тоже), а Расс бесспорный лидер и даже, я бы сказал, уже легенда только Оклахомы. И в Хьюстоне и в Вашике он был одним из, это были не его команды, тогда как любая команда в которой играет Леброн это команда Леброна и зачем он позвал Расса к себе, отдав при этом половину чемпионской команды, тайна покрытая мраком. А по позициям на поляне Аренас не прав: на сколько Джеймс универсален, на столько же Расс ограничен. имхо
так пишешь будто всему виной какое-то ЭГО, Леброн с Девисом были постоянно в лазарете и проявить себя было несложно. Был плох именно уровень игры, проходы уже были не такие взрывные, эти мемные промахи из под кольца и в этих же проходах, трёхи как от центрового старой школы(с откровенным высмеиванием даже самими игроками, которые спокойно бросали Расса на дуге), нелепые потери на передачах, низкий процент штрафных, даже борьба за подбор уже была не такой как раньше. Ну а про защиту и говорить не приходится, через него забивали абсолютно всё, даже не изображал. И самое главное это его контракт, с него был спрос!
В ЛАК, играя на минималках, он уже не такой бесполезный, кое-что поправил в игре, но травмы и возраст уже не вернут его в элиту никогда.
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Ed Monix
Можно подумать, что Уэстбрук так же эффективен, как Леброн. Если бы да, тогда не вопрос. Ну уживаются же Тэйтум и Браун, играющие в абсолютно одинаковом амплуа. Но их эффективность в целом действительно хороша, стабильность тоже присутствует. А что Уэстбрук? Расселл сильно просел в игре, хотя и способен на отдельные всплески. Но уж слишком много обидных ошибок, потерь, да и нет надежды на былую стабильность. Осталась лишь его репутация отличного человека и одноклубника, но мяч от этого с большим процентом в корзину, к сожалению, не летит.
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Rick Sorkin
Ответ Ed Monix
Можно подумать, что Уэстбрук так же эффективен, как Леброн. Если бы да, тогда не вопрос. Ну уживаются же Тэйтум и Браун, играющие в абсолютно одинаковом амплуа. Но их эффективность в целом действительно хороша, стабильность тоже присутствует. А что Уэстбрук? Расселл сильно просел в игре, хотя и способен на отдельные всплески. Но уж слишком много обидных ошибок, потерь, да и нет надежды на былую стабильность. Осталась лишь его репутация отличного человека и одноклубника, но мяч от этого с большим процентом в корзину, к сожалению, не летит.
Двум скорерам легче, чем двум разыгрывающим
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Rick Sorkin
Ответ OlegTs
При всём моём уважении к Рассу, я не понимаю как можно сравнивать этих игроков. Леброн был и остаётся лидером любой команды за которую выступал (да, и Майами тоже), а Расс бесспорный лидер и даже, я бы сказал, уже легенда только Оклахомы. И в Хьюстоне и в Вашике он был одним из, это были не его команды, тогда как любая команда в которой играет Леброн это команда Леброна и зачем он позвал Расса к себе, отдав при этом половину чемпионской команды, тайна покрытая мраком. А по позициям на поляне Аренас не прав: на сколько Джеймс универсален, на столько же Расс ограничен. имхо
Да кто их сравнивает? Просто констатирует факт, что роли на площадке схожи. Леброн не универсальнее. Уэстбрук умеет то же самое, только делает это менее эффективно
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