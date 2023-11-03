Гилберт Аренас объяснил, почему Уэстбрук не заиграл рядом с Леброном: «Они выступают на одной и той же позиции»
Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему Расселл Уэстбрук так и не заиграл рядом с Леброном Джеймсом, когда выступал в составе «Лейкерс».
«Они выступают на одной и той же позиции.
Расс – не атакующий защитник, который нацелен на бросок, то же самое с Леброном. Им приходилось выяснять, кто возьмет мяч и пойдет в проход, кто будет пасовать. Гораздо лучше этой команде подошел бы игрок, который может атаковать из статики или после пик-н-ролла. Проблема была в том, что оба этих игрока делали на площадке одно то же самое», – заявил Аренас.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
В ЛАК, играя на минималках, он уже не такой бесполезный, кое-что поправил в игре, но травмы и возраст уже не вернут его в элиту никогда.