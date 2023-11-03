Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему Расселл Уэстбрук так и не заиграл рядом с , когда выступал в составе « ».

«Они выступают на одной и той же позиции.

– не атакующий защитник, который нацелен на бросок, то же самое с Леброном. Им приходилось выяснять, кто возьмет мяч и пойдет в проход, кто будет пасовать. Гораздо лучше этой команде подошел бы игрок, который может атаковать из статики или после пик-н-ролла. Проблема была в том, что оба этих игрока делали на площадке одно то же самое», – заявил Аренас.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее