«Новый Орлеан» победил «Детройт» без Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма

« » в четверг взял верх над « » (125:116), проведя встречу без звездных форвардов и .

Уильямсон получил возможность для отдыха на второй день бэк-ту-бэка. Перед этим он принял участие во всех четырех матчах сезона, набирая 21,5 очка в среднем за игру. В среду он набрал 20 очков, 9 подборов и 8 передач в победной встрече с «Тандер».

Ингрэм пропустил третью встречу подряд из-за тендинита правого коленного сустава.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?