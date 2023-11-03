«Новый Орлеан» победил «Детройт» без Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма
«Новый Орлеан» в четверг взял верх над «Детройтом» (125:116), проведя встречу без звездных форвардов Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма.
Уильямсон получил возможность для отдыха на второй день бэк-ту-бэка. Перед этим он принял участие во всех четырех матчах сезона, набирая 21,5 очка в среднем за игру. В среду он набрал 20 очков, 9 подборов и 8 передач в победной встрече с «Тандер».
Ингрэм пропустил третью встречу подряд из-за тендинита правого коленного сустава.
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