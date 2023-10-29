Уилли Грин об Ингрэме и Зайоне: «Лучший дуэт в НБА. Буду продолжать говорить это»

Теги Нью-Йорк Новый Орлеан Уилли Грин НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Форварды Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм стали самыми результативными игроками «Нового Орлеана» в победном домашнем матче против «Нью-Йорка» (96:87) – набрали 50 очков на двоих.

После игры главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин поддержал своих подопечных.

«Я буду продолжать говорить это. Лучший дуэт в НБА.

О вас мало говорят. Лучший дуэт в НБА. Вы, парни, должны заявлять о себе каждый вечер и доминировать», – сказал специалист в раздевалке.

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2 комментария

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totocash
мюрэй йокич, лиллард яннис, леброн дэвис, тэйтум браун, дончич ирвинг, стеф и мяч)
+2
0
+2
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ПП ПП
А Йокич - Мюррэй? Нет не слышал.
0
0
0
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