Уилли Грин об Ингрэме и Зайоне: «Лучший дуэт в НБА. Буду продолжать говорить это»
Форварды Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм стали самыми результативными игроками «Нового Орлеана» в победном домашнем матче против «Нью-Йорка» (96:87) – набрали 50 очков на двоих.
После игры главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин поддержал своих подопечных.
«Я буду продолжать говорить это. Лучший дуэт в НБА.
О вас мало говорят. Лучший дуэт в НБА. Вы, парни, должны заявлять о себе каждый вечер и доминировать», – сказал специалист в раздевалке.
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