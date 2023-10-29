Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон набрали 50 очков в победной игре против «Никс»

Форварды Зайон Уильямсон и стали самыми результативными игроками «Нового Орлеана» в победном домашнем матче против « ».

Ингрэм отметился 26 очками, 7 подборами, 3 передачами и перехватом.

За 32 минуты на площадке он реализовал 11 из 17 с игры и 3 из 4 с линии.

Уильямсон набрал 24 очка и сделал 5 подборов, две передачи и перехват.

Первый номер драфта-2019 за 28 минут был точен в 12 из 17 попыток с игры.

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