Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон набрали 50 очков в победной игре против «Никс»

Теги Нью-Йорк Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Форварды Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм стали самыми результативными игроками «Нового Орлеана» в победном домашнем матче против «Нью-Йорка».

Ингрэм отметился 26 очками, 7 подборами, 3 передачами и перехватом.

За 32 минуты на площадке он реализовал 11 из 17 с игры и 3 из 4 с линии.

Уильямсон набрал 24 очка и сделал 5 подборов, две передачи и перехват.

Первый номер драфта-2019 за 28 минут был точен в 12 из 17 попыток с игры.

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5 комментариев

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MrFrost
Если Ингрэм и ЗУ будут здоровы, то должны не просто заходить в ПО, а залетать туда.
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noke
Ответ Forza
Денвер Лейкерс Клипперс ГСВ Финикс Сакраменто Даллас Чет я сомневаюсь, что НО настолько сильны, чтобы прямо залетать в плей-офф при такой конкуренции.
У Клипперс, ГСВ, Далласа много проблем и факторов риска, Сакраменто не так уж силён, Лейкерс - не команда для регулярки. Конференция достаточно открыта, вплоть до третьего места. И если Зион и Ингрэм отыграют матчей по 65 - четвёртое-пятое место очень реально.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Forza
Денвер Лейкерс Клипперс ГСВ Финикс Сакраменто Даллас Чет я сомневаюсь, что НО настолько сильны, чтобы прямо залетать в плей-офф при такой конкуренции.
У Клипперс по ходу сезона отвалятся каличи: Кавай и Полужорж, а Расти уже не в тех кондициях чтобы такое шапито в соло тащить.

Лейкерс это команда двух человек: стареющий гоат и крайне нестабильный завсегдатай лазарета. Стоит одному из них вылететь и перспективы Лейкерс на плей-офф станут крайне туманными. Плюс они так и не нашли центра под Дэвиса, и это будет проблемой по ходу сезона.

ГСВ стареют, все их лидеры уже в летах и подвержены травмам.

Даллас в прошлом сезоне не вышел в плей-офф. Они усилились?)
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TexasLonghorns
Ответ Forza
Денвер Лейкерс Клипперс ГСВ Финикс Сакраменто Даллас Чет я сомневаюсь, что НО настолько сильны, чтобы прямо залетать в плей-офф при такой конкуренции.
Бро реально считает, что Даллас лучше чем НО.🤨
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