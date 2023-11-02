Адам Ханга и Неманя Недович могут пропустить игру против «Баварии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адам Ханга Неманя Недович Бавария Баскетбол

Участие легкого форварда Адама Ханги и атакующего защитника Немани Недовича в матче Евролиги против «Баварии» остается под вопросом.

Сообщается, что решение будет принято перед игрой.

Ханга в сезоне-2023/24 Евролиги набирает в среднем 8 очков и 3,8 подбора, показатели Недовича составили 9,5 очка и 2,8 передачи.

«Црвена Звезда» идет с результатом 1-4 и в прошлом месяце уволила главного тренера Душко Ивановича.

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