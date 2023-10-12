Адам Ханга: «Я не большой фанат плей-ин. Все может поменяться, если закончим регулярку на 9-м месте»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адам Ханга Баскетбол

Легкий форвард «Црвены Звезды» Адам Ханга критически отозвался о нововведении Евролиги – плей-ин – отдав предпочтение устоявшемуся формату из восьми лучших команд, выходящих сразу в плей-офф.

«Честно говоря, я не большой фанат плей-ин, потому что это отнимает важность от каждой игры. Но это также даст возможность командам, которые боролись весь сезон, но в конце выдали неудачный отрезок.

Я фанат Топ-8, и оставаться в борьбе за плей-офф до конца было бы просто невероятно, хотя я знаю, насколько это сложно из-за календаря.

Сначала я не был большим поклонником плей-ин, но мы еще посмотрим. Ведь у нас может появиться возможность сыграть в плей-офф, если мы займем десятое место», – сказал Ханга.

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