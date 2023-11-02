Еврокубок. «Лондон Лайонс» сыграют с «Хапоэлем» из Тель-Авива
В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка «Лондон Лайонс» сыграют с «Хапоэлем» из Тель-Авива.
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.30, «Copper Box Arena»
Положение команд: Париж Франция – 5-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Бешикташ Турция – 4-1, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Ховентуд Испания – 3-2, Вулвз Литва – 2-2, Прометей Украина – 2-3, Венеция Италия – 1-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.
Группа B
Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-0, Бурк Франция – 4-1, Клуж Румыния – 4-1, Ульм Германия – 4-1, Будучность Черногория – 2-3, Арис Греция – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 1-4, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации
Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов
Комментарии