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Колин Каухерд: «Деандре Эйтон не очень подходит «Лейкерс», но им нужно было что-то делать»

Эксперт считает, что Деандре Эйтон стал вынужденным приобретением для «Лейкерс».

«Лейкерс» буквально оказались в ловушке, поэтому они подписали Деандре Эйтона. «Блэйзерс» выкупили его контракт.

У него ничего не получилось в «Портленде», не получилось в «Финиксе». Он не очень подходит «Лейкерс», он задержится там на год или два, но им нужно было что-то делать», – сказал Колин Каухерд.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2824 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Volume в соцсети X
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