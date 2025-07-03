Колин Каухерд: «Деандре Эйтон не очень подходит «Лейкерс», но им нужно было что-то делать»

Эксперт считает, что Деандре Эйтон стал вынужденным приобретением для «Лейкерс».

«Лейкерс » буквально оказались в ловушке, поэтому они подписали Деандре Эйтона . «Блэйзерс» выкупили его контракт.

У него ничего не получилось в «Портленде», не получилось в «Финиксе». Он не очень подходит «Лейкерс», он задержится там на год или два, но им нужно было что-то делать», – сказал Колин Каухерд.