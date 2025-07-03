«Панатинаикос» официально попрощался с Уэньином Гэбриэлом

Уэньин Гэбриэл покинул «Пао».

Ожидается, что центровой (28 лет, 206 см) из Южного Судана продолжит карьеру в «Баварии».

Гэбриэл переехал в Грецию по ходу сезона из «Маккаби». На его счету 6 очков и 3,6 подбора за 17,1 минуты в среднем в 23 матчах Евролиги за «Панатинаикос ».

В «Баварии» баскетболист должен заменить уезжающего в «Милан» Девина Букера.