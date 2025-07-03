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Агент: «Контракт Влада Голдина по ходу сезона легко могут конвертировать в гарантированный»

Станислав Рыжов рассказал детали контракта Влада Голдина с «Майами».

«Влад подписал так называемый двусторонний контракт на сезон‑2025/26, по которому он будет играть в основном составе «Майами», но также имеет возможность получать игровую практику в команде G‑лиги. Этот контракт по ходу сезона легко могут конвертировать в гарантированный.

Также отмечу, что до 1 марта «Майами» должен будет предложить Голдину полноценный контракт, чтобы он принял участие в плей‑офф», – сказал агент Станислав Рыжов.

Российский центровой Влад Голдин (24 года, 216 см) не был выбран на драфте НБА. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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