Еврокубок. «Тренто» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» сыграет с «Гамбургом»

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Цедевита-Олимпия Тюрк Телеком Тренто Гамбург Вулвз Баскетбол

Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут три матча.

Итальянский «Тренто» примет турецкий «Тюрк Телеком», испанский «Ховентуд» сыграет с немецким «Гамбургом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Цедевита Олимпия Словения  –  Вулвз Литва
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Гамбург Германия
Дата проведения
31 октября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1,  Ховентуд Испания – 2-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 1-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-4, Гамбург Германия – 0-4.

Группа B

Тренто Италия  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
31 октября, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тюрк Телеком Турция – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тренто Италия – 1-3, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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