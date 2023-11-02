Премьер-лига. Женщины. «Динамо» из Курска в гостях сыграет с «Нефтяником», «Ника» примет «Надежду»

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Курское «Динамо» в гостях сыграет с омским « », «Ника» из сыктывкара примет оренбургскую « ».

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Премьер-лига

Динамо Новосибирск – МБА

2 октября. 15:00

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2 октября. 15:00

Нефтяник – Динамо Курск

2 октября. 16:00

Ника – Надежда

2 октября. 18:15

Положение команд: – 5-0, МБА – 5-1, УГМК – 4-1, Надежда – 4-1, – 3-2, Енисей – 3-3, Самара – 2-4, Нефтяник – 1-4, энд К – 1-4, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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