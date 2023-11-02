Премьер-лига. Женщины. «Динамо» из Курска в гостях сыграет с «Нефтяником», «Ника» примет «Надежду»
В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
Курское «Динамо» в гостях сыграет с омским «Нефтяником», «Ника» из сыктывкара примет оренбургскую «Надежду».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – МБА
2 октября. 15:00
Енисей – Самара
2 октября. 15:00
Нефтяник – Динамо Курск
2 октября. 16:00
Ника – Надежда
2 октября. 18:15
Положение команд: Динамо Курск – 5-0, МБА – 5-1, УГМК – 4-1, Надежда – 4-1, Ника – 3-2, Енисей – 3-3, Самара – 2-4, Нефтяник – 1-4, Спарта энд К – 1-4, Динамо Москва – 1-5, Динамо Новосибирск – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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