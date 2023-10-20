Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Самару»
В пятницу, 20 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» примет «Самару».
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Самара
20 октября. 16:00
Положение команд: МБА – 4-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, Надежда – 3-1, Енисей – 2-2, Спарта энд К – 1-2, Самара – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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