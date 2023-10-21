Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Ника», курское «Динамо» примет МБА и другие матчи
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
Екатеринбургский УГМК сыграет с «Никой» из Сыктывкара, курское «Динамо» примет столичную МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
ДИНАМО Новосибирск – Енисей
21 октября. 10:00
Нефтяник – Спарта энд К
21 октября. 14:00
УГМК – Ника
21 октября. 14:00
ДИНАМО Курск – МБА
21 октября. 18:00
Положение команд: МБА – 4-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, Надежда – 3-1, Енисей – 2-2, Спарта энд К – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Самара – 1-3, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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