Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Ника», курское «Динамо» примет МБА и другие матчи

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

Екатеринбургский УГМК сыграет с « » из Сыктывкара, курское «Динамо» примет столичную МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

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21 октября. 10:00

Нефтяник – Спарта энд К

21 октября. 14:00

УГМК – Ника

21 октября. 14:00

– МБА

21 октября. 18:00

Положение команд: МБА – 4-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, Надежда – 3-1, Енисей – 2-2, энд К – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Самара – 1-3, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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