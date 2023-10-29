Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет в гостях с «Енисеем», «Надежда» примет «Нефтяник» и другие матчи

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В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

Екатеринбургский УГМК сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», оренбургская «Надежда» примет «Нефтяник» из Омска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Самара

29 октября. 10.00

Енисей – УГМК

29 октября. 14.00

Надежда – Нефтяник

29 октября. 15.00

МБА – Динамо Москва

29 октября. 16.00

Спарта энд К – Ника

29 октября. 16.00

Положение команд: Динамо Курск – 5-0, МБА – 4-1, УГМК – 3-1, Надежда – 3-1, Енисей – 3-2, Ника – 2-2, Нефтяник – 1-3, Спарта энд К – 1-3, Самара – 1-4, Динамо Москва – 1-4, Динамо Новосибирск – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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