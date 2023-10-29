Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет в гостях с «Енисеем», «Надежда» примет «Нефтяник» и другие матчи
В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
Екатеринбургский УГМК сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», оренбургская «Надежда» примет «Нефтяник» из Омска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Самара
29 октября. 10.00
Енисей – УГМК
29 октября. 14.00
Надежда – Нефтяник
29 октября. 15.00
МБА – Динамо Москва
29 октября. 16.00
Спарта энд К – Ника
29 октября. 16.00
Положение команд: Динамо Курск – 5-0, МБА – 4-1, УГМК – 3-1, Надежда – 3-1, Енисей – 3-2, Ника – 2-2, Нефтяник – 1-3, Спарта энд К – 1-3, Самара – 1-4, Динамо Москва – 1-4, Динамо Новосибирск – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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