«Торонто» дома разгромил «Милуоки», Паскаль Сиакам набрал 26 очков, 7 передач и 6 подборов
«Торонто» на своем паркете крупно обыграл «Милуоки» – 130:111. По ходу второй четверти преимущество хозяев достигало «+27».
Тяжелый форвард Паскаль Сиакам провел лучший матч в новом сезоне: за 33 минуты записал в свой актив 26 очков, 7 результативных передач и 6 подборов.
Он реализовал 9 из 13 с игры и 5 из 8 из-за дуги.
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