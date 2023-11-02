«Торонто» дома разгромил «Милуоки», Паскаль Сиакам набрал 26 очков, 7 передач и 6 подборов

« » на своем паркете крупно обыграл « » – 130:111. По ходу второй четверти преимущество хозяев достигало «+27».

Тяжелый форвард провел лучший матч в новом сезоне: за 33 минуты записал в свой актив 26 очков, 7 результативных передач и 6 подборов.

Он реализовал 9 из 13 с игры и 5 из 8 из-за дуги.

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