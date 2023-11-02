Паскаль Сиакам в первом владении встречи с «Бакс» совершил двойное ведение, забыв, что уже ударял мячом об пол

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Тяжелый форвард «Торонто» Паскаль Сиакам стал автором курьезного эпизода в матче с «Милуоки» (130:111).

Чемпион-2019 в первом владении встречи, несколько раз ударив мячом об пол, подошел к трехочковой дуге «Бакс» и встал на две ноги. Не найдя продолжение, Сиакам начал дриблинг и пошел под кольцо. Судьи зафиксировали двойное ведение.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Скорее странно, что зафиксировали)
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