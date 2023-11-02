Паскаль Сиакам в первом владении встречи с «Бакс» совершил двойное ведение, забыв, что уже ударял мячом об пол

Тяжелый форвард « » стал автором курьезного эпизода в матче с « » (130:111).

Чемпион-2019 в первом владении встречи, несколько раз ударив мячом об пол, подошел к трехочковой дуге «Бакс» и встал на две ноги. Не найдя продолжение, Сиакам начал дриблинг и пошел под кольцо. Судьи зафиксировали двойное ведение.

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