Кавай Ленард о переходе Хардена: «Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА»

Легкий форвард « » на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) рассказал, как отреагировал на новость об обмене разыгрывающего .

«Я уже в кровати был, когда все произошло. Круто, наверное. Он один из лучших игроков , которые когда-либо выходили на паркет», – цитирует Ленарда обозреватель Эндрю Гриф.

Форвард добавил, что он «рад», однако им предстоит «много работы».

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