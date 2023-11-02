Кавай Ленард о переходе Хардена: «Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Легкий форвард «Клипперс» Кавай Ленард на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) рассказал, как отреагировал на новость об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Я уже в кровати был, когда все произошло. Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА, которые когда-либо выходили на паркет», – цитирует Ленарда обозреватель Эндрю Гриф.

Форвард добавил, что он «рад», однако им предстоит «много работы».

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2 комментария

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sboku
"...Он один из лучших игроков НБА"...помолчал и добавил: "был"
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