Кавай Ленард о переходе Хардена: «Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА»
Легкий форвард «Клипперс» Кавай Ленард на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) рассказал, как отреагировал на новость об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена.
«Я уже в кровати был, когда все произошло. Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА, которые когда-либо выходили на паркет», – цитирует Ленарда обозреватель Эндрю Гриф.
Форвард добавил, что он «рад», однако им предстоит «много работы».
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