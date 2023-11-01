Пи Джей Такер может дебютировать за «Клипперс» сегодня в матче против «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Пи Джей Такер Джеймс Харден Баскетбол

Новобранец «Клипперс» Пи Джей Такер надеется сыграть за свою новую команду уже в сегодняшнем матче против «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дебют форварда зависит от того, пройдут ли медосмотры все игроки, участвовавшие в обмены. На данный момент Такер не указан в списке травмированных игроков «Клипперс».

Ранее сообщалось, что новая звезда «Клипперс» Джеймс Харден в ближайшие дни начнет тренироваться с командой и, возможно, дебютирует в понедельник в матче против «Никс» в Мэдисон-Сквер-Гардене.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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1 комментарий

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Ser Vol
Ну, все лолкерам будет больно 12й раз подряд. Тем более паруса уже сказали, что Кавай и Жора будут доступны на этот матч, ещё бы ведь следующая игра у Клипперс через четыре дня. Ох, не завидую я лолкерсам с одним нормальным Девисом далеко не уедешь
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