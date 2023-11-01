Пи Джей Такер может дебютировать за «Клипперс» сегодня в матче против «Лейкерс»
Новобранец «Клипперс» Пи Джей Такер надеется сыграть за свою новую команду уже в сегодняшнем матче против «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Дебют форварда зависит от того, пройдут ли медосмотры все игроки, участвовавшие в обмены. На данный момент Такер не указан в списке травмированных игроков «Клипперс».
Ранее сообщалось, что новая звезда «Клипперс» Джеймс Харден в ближайшие дни начнет тренироваться с командой и, возможно, дебютирует в понедельник в матче против «Никс» в Мэдисон-Сквер-Гардене.
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