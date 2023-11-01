Пи Джей Такер может дебютировать за «Клипперс» сегодня в матче против «Лейкерс»

Новобранец «Клипперс» надеется сыграть за свою новую команду уже в сегодняшнем матче против « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дебют форварда зависит от того, пройдут ли медосмотры все игроки, участвовавшие в обмены. На данный момент Такер не указан в списке травмированных игроков «Клипперс».

Ранее сообщалось, что новая звезда «Клипперс» в ближайшие дни начнет тренироваться с командой и, возможно, дебютирует в понедельник в матче против «Никс» в Мэдисон-Сквер-Гардене.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!