Данило Галлинари о прошлом сезоне в «Бостоне»: «Травмировался в самое неподходящее время. У нас был шанс выиграть чемпионат»

Теги Бостон НБА Вашингтон Данило Галлинари Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Данило Галлинари считает, что если бы не травма, он мог бы помочь «Бостону» выиграть прошлый чемпионат.

«Мне посчастливилось попасть в команду чемпионского уровня. Но, как и на протяжении всей моей карьеры, ужасно не вовремя случилась травма. Я травмировался в самое неподходящее время.

У нас был шанс выиграть чемпионат. Я мог очень помочь команде, особенно во время серии с «Майами». Но все это в прошлом», – сказал Галлинари.

Итальянец пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

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