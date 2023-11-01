Данило Галлинари о прошлом сезоне в «Бостоне»: «Травмировался в самое неподходящее время. У нас был шанс выиграть чемпионат»

Форвард « » считает, что если бы не травма, он мог бы помочь « » выиграть прошлый чемпионат.

«Мне посчастливилось попасть в команду чемпионского уровня. Но, как и на протяжении всей моей карьеры, ужасно не вовремя случилась травма. Я травмировался в самое неподходящее время.

У нас был шанс выиграть чемпионат. Я мог очень помочь команде, особенно во время серии с «Майами». Но все это в прошлом», – сказал Галлинари.

Итальянец пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

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