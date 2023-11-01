Данило Галлинари о прошлом сезоне в «Бостоне»: «Травмировался в самое неподходящее время. У нас был шанс выиграть чемпионат»
Форвард «Вашингтона» Данило Галлинари считает, что если бы не травма, он мог бы помочь «Бостону» выиграть прошлый чемпионат.
«Мне посчастливилось попасть в команду чемпионского уровня. Но, как и на протяжении всей моей карьеры, ужасно не вовремя случилась травма. Я травмировался в самое неподходящее время.
У нас был шанс выиграть чемпионат. Я мог очень помочь команде, особенно во время серии с «Майами». Но все это в прошлом», – сказал Галлинари.
Итальянец пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки левого колена.
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