Джей Би Бикерстафф: «Нам нужно чаще играть на Эвана Мобли»

Главный тренер « » высказался о неудачном выступлении во вчерашнем матче против « » (91:109).

«Честно говоря, я думаю, что сегодня ему пришлось нелегко в нападении. Он хорошо боролся и старался делать подборы, но я думаю, что сегодняшний матч был не лучшим для него с точки зрения атаки.

Я считаю, что нам нужно чаще играть на него. Это и моя задача в том числе», – сказал тренер.

Мобли завершил матч с 6 очками (3 из 9 с игры), 12 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.

Перемен! «Кливленд»