Джей Би Бикерстафф: «Нам нужно чаще играть на Эвана Мобли»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф высказался о неудачном выступлении Эвана Мобли во вчерашнем матче против «Нью-Йорка» (91:109).
«Честно говоря, я думаю, что сегодня ему пришлось нелегко в нападении. Он хорошо боролся и старался делать подборы, но я думаю, что сегодняшний матч был не лучшим для него с точки зрения атаки.
Я считаю, что нам нужно чаще играть на него. Это и моя задача в том числе», – сказал тренер.
Мобли завершил матч с 6 очками (3 из 9 с игры), 12 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.
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