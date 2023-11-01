Джей Би Бикерстафф: «Нам нужно чаще играть на Эвана Мобли»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА Джей Би Бикерстафф Эван Мобли Баскетбол

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф высказался о неудачном выступлении Эвана Мобли во вчерашнем матче против «Нью-Йорка» (91:109).

«Честно говоря, я думаю, что сегодня ему пришлось нелегко в нападении. Он хорошо боролся и старался делать подборы, но я думаю, что сегодняшний матч был не лучшим для него с точки зрения атаки.

Я считаю, что нам нужно чаще играть на него. Это и моя задача в том числе», – сказал тренер.

Мобли завершил матч с 6 очками (3 из 9 с игры), 12 подборами, 5 передачами и 2 блок-шотами.

Перемен! «Кливленд»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий