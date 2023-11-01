Макс Струс после поражения от «Никс»: «Можно придумывать любые оправдания. Они переиграли нас»
Форвард «Кливленда» Макс Струс прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Нью-Йорка» (91:109).
«Сегодня нам надрали задницу.
Можно придумывать любые оправдания. В конце концов, они играли лучше нас, они переиграли нас, они наваляли нам.
Они приехали и сделали то же самое, что и в прошлом сезоне. Надеюсь, это зажжет вспышку в нашей раздевалке и мы отреагируем. Мы должны стать лучше», – сказал Струс.
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