Макс Струс после поражения от «Никс»: «Можно придумывать любые оправдания. Они переиграли нас»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА Макс Струс Баскетбол

Форвард «Кливленда» Макс Струс прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Нью-Йорка» (91:109).

«Сегодня нам надрали задницу.

Можно придумывать любые оправдания. В конце концов, они играли лучше нас, они переиграли нас, они наваляли нам.

Они приехали и сделали то же самое, что и в прошлом сезоне. Надеюсь, это зажжет вспышку в нашей раздевалке и мы отреагируем. Мы должны стать лучше», – сказал Струс.

Перемен! «Кливленд»

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