Макс Струс после поражения от «Никс»: «Можно придумывать любые оправдания. Они переиграли нас»

Форвард « » прокомментировал разгромное домашнее поражение от « » (91:109).

«Сегодня нам надрали задницу.

Можно придумывать любые оправдания. В конце концов, они играли лучше нас, они переиграли нас, они наваляли нам.

Они приехали и сделали то же самое, что и в прошлом сезоне. Надеюсь, это зажжет вспышку в нашей раздевалке и мы отреагируем. Мы должны стать лучше», – сказал Струс.

Перемен! «Кливленд»