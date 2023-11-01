Донован Митчелл о поражении от «Нью-Йорка»: «Мы проиграли, давайте двигаться дальше»

Атакующий защитник « » прокомментировал домашнее поражение от « » (91:109).

«Да, мы всегда обводим в календаре матчи против бывшего соперника в плей-офф, но в конечном итоге мы проиграли, давайте двигаться дальше.

Это новый сезон. Сколько бы мы ни твердили о том, что произошло в прошлом сезоне, ни они, ни мы не выиграли чемпионат. Поэтому нам нужно продолжать побеждать, выиграть достаточное количество матчей, выйти в плей-офф, победить в плей-офф и завоевать чемпионский титул, и это главная цель», – сказал Митчелл.

«Кавальерс» впервые встретились с «Никс» после поражения в первом раунде плей-офф прошлого сезона (1-4).

Перемен! «Кливленд»