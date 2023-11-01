Донован Митчелл о поражении от «Нью-Йорка»: «Мы проиграли, давайте двигаться дальше»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал домашнее поражение от «Нью-Йорка» (91:109).
«Да, мы всегда обводим в календаре матчи против бывшего соперника в плей-офф, но в конечном итоге мы проиграли, давайте двигаться дальше.
Это новый сезон. Сколько бы мы ни твердили о том, что произошло в прошлом сезоне, ни они, ни мы не выиграли чемпионат. Поэтому нам нужно продолжать побеждать, выиграть достаточное количество матчей, выйти в плей-офф, победить в плей-офф и завоевать чемпионский титул, и это главная цель», – сказал Митчелл.
«Кавальерс» впервые встретились с «Никс» после поражения в первом раунде плей-офф прошлого сезона (1-4).
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