Норман Пауэлл о том, что мешало «Торонто» выиграть титул: «Леброн Джеймс»

Форвард «Клипперс» на подкасте Пола Джорджа рассказал, что долгое время мешало « » выиграть чемпионат.

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Леброн знал о нас все. Во время моего первого сезона в лиге мы провели против «Кавальерс» лучшую серию. Им потребовался 6-й матч. В следующих сезонах был просто кошмар. Что бы мы ни делали, у него был ответ.

Мы выходили на площадку, и он выкрикивал нашу комбинацию. Один из моих партнеров по команде, не буду называть его имя, повернулся к скамейке, чтобы узнать комбинацию, и Леброн начал подсказывать ему, что делать. Его мозг работает на каком-то другом уровне. Он знал и наши комбинации, и свои комбинации», – рассказал Пауэлл.

Летом 2018 года Джеймс перешел из « » в «Лейкерс». «Рэпторс» стали чемпионами сезона-2018/19, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт».

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!