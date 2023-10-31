Норман Пауэлл о том, что мешало «Торонто» выиграть титул: «Леброн Джеймс»
Форвард «Клипперс» Норман Пауэлл на подкасте Пола Джорджа рассказал, что долгое время мешало «Торонто» выиграть чемпионат.
Леброн знал о нас все. Во время моего первого сезона в лиге мы провели против «Кавальерс» лучшую серию. Им потребовался 6-й матч. В следующих сезонах был просто кошмар. Что бы мы ни делали, у него был ответ.
Мы выходили на площадку, и он выкрикивал нашу комбинацию. Один из моих партнеров по команде, не буду называть его имя, повернулся к скамейке, чтобы узнать комбинацию, и Леброн начал подсказывать ему, что делать. Его мозг работает на каком-то другом уровне. Он знал и наши комбинации, и свои комбинации», – рассказал Пауэлл.
Летом 2018 года Джеймс перешел из «Кливленда» в «Лейкерс». «Рэпторс» стали чемпионами сезона-2018/19, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт».
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