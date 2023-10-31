Норман Пауэлл о том, что мешало «Торонто» выиграть титул: «Леброн Джеймс»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Клипперс Торонто НБА Норман Пауэлл Баскетбол

Форвард «Клипперс» Норман Пауэлл на подкасте Пола Джорджа рассказал, что долгое время мешало «Торонто» выиграть чемпионат.

«Леброн Джеймс.

Леброн знал о нас все. Во время моего первого сезона в лиге мы провели против «Кавальерс» лучшую серию. Им потребовался 6-й матч. В следующих сезонах был просто кошмар. Что бы мы ни делали, у него был ответ.

Мы выходили на площадку, и он выкрикивал нашу комбинацию. Один из моих партнеров по команде, не буду называть его имя, повернулся к скамейке, чтобы узнать комбинацию, и Леброн начал подсказывать ему, что делать. Его мозг работает на каком-то другом уровне. Он знал и наши комбинации, и свои комбинации», – рассказал Пауэлл.

Летом 2018 года Джеймс перешел из «Кливленда» в «Лейкерс». «Рэпторс» стали чемпионами сезона-2018/19, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт».

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2 комментария

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Ed Monix
Эту ржачную историю про то, как Леброн подсказывал комбинацию соперников их игроку, уже рассказывали. Круче то, как кто-то вспоминал, как Леброн рассказал ход какого-то сыгранного матча, как шахматист рассказывает в деталях шахматную партию сразу за 2 соперников от хода пешкой в начале е2-е4 до самого конца партии. Вот это память. Реально профессор баскетбола. Нафиг ему диплом, например, по социологии или психологии?
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Tim Timson
интересно а ума сменить комбинации у Лаури и Демара не хватало?)
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