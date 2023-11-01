«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд. Сегодня они могут одержать рекордную 12-ю победу

Сегодня на «Crypto.com-арене» состоится матч между «Клипперс» и « ».

« » выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд, это самая длинная победная серия в истории клуба в противостоянии с «Лейкерс». Кроме того, это самая продолжительная действующая победная серия «Клипперс» против любого соперника.

Начало встречи – в 5.00 по московскому времени.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА