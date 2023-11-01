«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд. Сегодня они могут одержать рекордную 12-ю победу

Теги Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Сегодня на «Crypto.com-арене» состоится матч между «Клипперс» и «Лейкерс».

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд, это самая длинная победная серия в истории клуба в противостоянии с «Лейкерс». Кроме того, это самая продолжительная действующая победная серия «Клипперс» против любого соперника.

Начало встречи – в 5.00 по московскому времени.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Королёв
Кавайчик, давай рекорд!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fungus_Amongus
На этот раз Клипперс в уязвимом положении, 4 винга уже ушли, а Харден с Такером еще не пришли, Мэнн травмирован и не факт, что Кавай сыграет в бэк-ту-бэк. Впрочем, уже много раз побеждали Лейкерс и не с такими проблемами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vlasovsport
Ставлю против Клипперс!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ Fungus_Amongus
На этот раз Клипперс в уязвимом положении, 4 винга уже ушли, а Харден с Такером еще не пришли, Мэнн травмирован и не факт, что Кавай сыграет в бэк-ту-бэк. Впрочем, уже много раз побеждали Лейкерс и не с такими проблемами.
У Санз такая же ситуация была в прошлом сезоне. Бриджес и Джонсон прибыли в Нетс и играют, Дюрант прибыл в Санз и на первой? тренировке поломался. После этого и пошло всё наперекосяк у Санз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий