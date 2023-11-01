Джеймс Харден о переходе в «Клипперс»: «Вы даже не представляете, насколько я рад»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Защитник Джеймс Харден во вторник после новости об обмене из «Филадельфии» в «Клипперс» прилетел в Лос-Анджелес и побывал на арене калифорнийцев Crypto.com Arena.

«Клипперс» в этот вечер обыграли «Орландо» (118:102). Репортеру удалось задать Хардену вопрос о том, насколько он рад переходу, который пока не проведен официально.

«Вы даже не представляете», – ответил Харден.

Харден ранее запросил обмен из «Филадельфии» и заявил, что отношения с клубом после ряда событий восстановить уже невозможно.

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15 комментариев

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mastadon
Ответ shafigullin.manufacture
А для чего вообще Харден так был нужен Клипперс? Эксперты, подскажите?)
Ну видимо Рас с толстяком будут в регулярке тащить, пока Джордж и Кавай на лоадменеджменте
+11
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+11
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shafigullin.manufacture
А для чего вообще Харден так был нужен Клипперс? Эксперты, подскажите?)
+2
0
+2
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Шоу Труманова
вы даже не представляете насколько я рад...развалить очередной контендер
+1
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Дмитрий Кутузов
Харден не усилил ни Бруклин, ни Филадельфию. Не станет он усилением и для Клипперс. Стареющий токсик только поднимет муть в раздевалке, а позже свалит с очередным скандалом.
+4
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MikeABLG
Не совсем понятен этот ход со стороны ЛАК. Увидим
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kern-dll
https://youtu.be/_kr1UBiVPBk?si=tHsRBgtUB1nZVRQM
Переведенный школьник зашел в класс и ищет знакомые лица
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Mamontilo
Ответ shafigullin.manufacture
А для чего вообще Харден так был нужен Клипперс? Эксперты, подскажите?)
там же вчера был лонгрид на этот вопрос
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DiffusedLight
Ответ shafigullin.manufacture
А для чего вообще Харден так был нужен Клипперс? Эксперты, подскажите?)
В клипперс скучно слишком, решили камбэкнуть бэккорт Хьюстона и чокернуться в плове
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Tik Tot Don Don
Ответ DiffusedLight
В клипперс скучно слишком, решили камбэкнуть бэккорт Хьюстона и чокернуться в плове
Ну или часть мегаоклы и дойти до финала) Если все смогут быть на площадке в ПО, это будет лютый состав
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mqh9pzrxgf
Ответ mastadon
Ну видимо Рас с толстяком будут в регулярке тащить, пока Джордж и Кавай на лоадменеджменте
Это же так не работает) выйдут и в плове сломаются))₽
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ПП ПП
Ответ Дмитрий Кутузов
Харден не усилил ни Бруклин, ни Филадельфию. Не станет он усилением и для Клипперс. Стареющий токсик только поднимет муть в раздевалке, а позже свалит с очередным скандалом.
Что бы такое написать-нужно быть только читателем новостей.... Даже если бы Вы регулярно смотрели топ10 НБА то у Вас бы закрались сомнения в адекватности своего поста.
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