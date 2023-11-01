Джеймс Харден о переходе в «Клипперс»: «Вы даже не представляете, насколько я рад»
Защитник Джеймс Харден во вторник после новости об обмене из «Филадельфии» в «Клипперс» прилетел в Лос-Анджелес и побывал на арене калифорнийцев Crypto.com Arena.
«Клипперс» в этот вечер обыграли «Орландо» (118:102). Репортеру удалось задать Хардену вопрос о том, насколько он рад переходу, который пока не проведен официально.
«Вы даже не представляете», – ответил Харден.
Харден ранее запросил обмен из «Филадельфии» и заявил, что отношения с клубом после ряда событий восстановить уже невозможно.
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